ولاية نيويورك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء

أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول يوم الجمعة أن الولاية سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بكورونا في يوم واحد منذ تفشي الوباء، حيث تجاوز عدد الإصابات الـ21000 حالة يوم الخميس.

ووفقا لوزارة الصحة بالولاية، فإن حوالي 8% من جميع اختبارات كوفيد كانت إيجابية، أي ما يعادل تقريبا ضعف المعدل المسجل قبل أيام.

وقالت هوشول في بيان صحفي يوم الجمعة: "زيادة حالات الإصابة بكوفيد -19 في فصل الشتاء تذكير بأن الوباء لم ينته بعد ويجب علينا أن نحرص بشكل أكبر على الحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين".

ويأتي أحدث تقرير في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة الحالات المتزايدة الناجمة عن متغير "دلتا" بينما ينتشر متغير "أوميكرون" المكتشف حديثا بسرعة.

وشكل متحور "أوميكرون" نسبة 13.1٪ من جميع حالات كوفيد في نيويورك ونيوجيرسي الأسبوع الماضي، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت ولاية نيويورك أنه تم إعطاء أكثر من 129 ألف جرعة لقاح ضد كورونا في يوم الخميس.

#COVID Update:



-263,536 Test Results Reported

-21,027 Positives

-7.98% Positive

-3,839 Hospitalizations (+74)

-60 new deaths reported by healthcare facilities through HERDS pic.twitter.com/T7ZUVApRGD — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 17, 2021

المصدر: وسائل إعلام أمريكية