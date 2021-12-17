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البيت الأبيض: واشنطن مستعدة للحوار مع روسيا حول مقترحاتها الأمنية

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البيت الأبيض: واشنطن مستعدة للحوار مع روسيا حول مقترحاتها الأمنية
Reuters Tom Brenner
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أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان عن استعداد بلاده للحوار مع روسيا حول مقترحاتها الأمنية، وأشار إلى أن واشنطن ستطرح هي الأخرى مخاوفها على طاولة البحث.

وأضاف سوليفان في فعالية لمجلس العلاقات الخارجية يوم الجمعة، أن "التقييم الحالي للحكومة الأمريكية يفيد بأن (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لم يتخذ قراره بعد، وبالتالي لم يحدث أي تغيير من الأسبوع الماضي حتى الآن بهذا الشأن".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طالب في حديثه الأخير مع نظيره الأمريكي جو بايدن بأن يقدم الناتو ضمانات أمنية لروسيا، وخاصة بعدم توسعه شرقا.

وطرحت روسيا على الولايات المتحدة والناتو مقترحاتها للأمن في أوروبا.

المصدر: رويترز

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