الأمم المتحدة ترحب بمقترحات روسيا الأمنية على واشنطن والناتو

أكد فرحان حق نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ترحيب المنظمة بالحوار بين روسيا والولايات المتحدة لإزالة التوتر والحد من الأسلحة وحماية السلام الإقليمي.

وقال: "لقد أخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعين الاعتبار التقارير الإعلامية ذات الصلة.. نحن نرحب بالحوار على مختلف المستويات بين روسيا والولايات المتحدة بهدف حل الخلافات وتخفيف التوتر وحماية السلام الإقليمي".

وأضاف: "غوتيريش يذكر جميع الأطراف بمسؤوليتها عن ضمان تسوية سلمية للنزاع في شرق أوكرانيا وفقا لاتفاقات مينسك، ويعلن دعم الأمم المتحدة لجميع جهود المفاوضات الجارية".

ونشرت روسيا في وقت سابق مسودة اتفاقات بين موسكو وواشنطن وحلف "الناتو" حول الضمانات الأمنية.

وعرضت موسكو على واشنطن "الالتزام المتبادل بعدم نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في المناطق التي يمكن أن تضرب منها أراضي البلدين".

كما دعت الناتو إلى "التخلي عن التوسع شرقا، بما في ذلك على حساب الجمهوريات السوفيتية السابقة".

المصدر: "نوفوستي"