ألمانيا تصنف فرنسا والدنمارك منطقتين "عاليتي الخطورة"

صنفت ألمانيا فرنسا والدنمارك منطقتين "عاليتي الخطورة"، ما يعني فرض الحجر على الوافدين غير المطعمين ضد كورونا.

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وسيطبق الاجراء اعتبارا من الأحد، ويشمل أيضا الوافدين من النرويج ولبنان وأندورا، ويعني أن على المسافرين الذين لم يستكملوا التطعيم أو لم يسبق لهم الإصابة والتعافي من فيروس كورونا أن يحجروا أنفسهم مع إمكان إخضاعهم لفحص في اليوم الخامس بعد وصولهم.

وقال وزير الصحة كارل لوترباخ في وقت سابق إن ألمانيا التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس عليها أن تستعد لـ"موجة هائلة" جديدة مرتبطة بتفشي المتحور "أوميكرون".

من جهتها، أعلنت الدنمارك اليوم الجمعة منع قسم واسع من الأنشطة الثقافية وفرض قيود جديدة على الحياة الليلية في محاولة للحد من الارتفاع القياسي في أعداد الإصابات بالفيروس.

وسجلت الدنمارك الجمعة حصيلة إصابات يومية قياسية تجاوزت 11 ألف حالة.

أما في فرنسا فقال رئيس الوزراء جان كاستكس اليوم الجمعة إن المتحور "أوميكرون" "ستنتشر بسرعة كبيرة لدرجة أنها ستصبح سائدة من مطلع عام 2022".

المصدر: أ ف ب