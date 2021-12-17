واشنطن: المفاوضات النووية الإيرانية لا تسير على ما يرام

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن مفاوضات عودة إيران والولايات المتحدة للامتثال للاتفاق النووي "لا تسير على ما يرام"، بمعنى أن واشنطن لا تلمس ما يبرر عودتها إلى الاتفاق.

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وأضاف جيك سوليفان في ندوة عبر الإنترنت أن "الولايات المتحدة نقلت لإيران عبر مفاوضين أوروبيين "انزعاجها لتقدم طهران في برنامجها النووي".

المصدر: روتيرز