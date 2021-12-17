 
مباشر

واشنطن: المفاوضات النووية الإيرانية لا تسير على ما يرام

أخبار العالم

واشنطن: المفاوضات النووية الإيرانية لا تسير على ما يرام
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzem

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن مفاوضات عودة إيران والولايات المتحدة للامتثال للاتفاق النووي "لا تسير على ما يرام"، بمعنى أن واشنطن لا تلمس ما يبرر عودتها إلى الاتفاق.

إقرأ المزيد
واشنطن:
واشنطن: "وقت قصير" يفصل إيران عن صنع سلاحها النووي

وأضاف جيك سوليفان في ندوة عبر الإنترنت أن "الولايات المتحدة نقلت لإيران عبر مفاوضين أوروبيين "انزعاجها لتقدم طهران في برنامجها النووي".

المصدر: روتيرز

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا