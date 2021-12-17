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باكستان.. السجن المؤبد لأربعة رجال في قضية مقتل ناشطة

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باكستان.. السجن المؤبد لأربعة رجال في قضية مقتل ناشطة
Globallookpress
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أصدرت محكمة باكستانية حكما بالسجن المؤبد على أربعة رجال ضالعين في مقتل ناشطة في كراتشي عام 2013، حسب محامي الضحية.

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وقال صلاح الدين بنهور الذي مثل الناشطة المقتولة إن "رجلا خامسا حكم عليه بالسجن سبع سنوات" في القضية.

وأوضح أن المدانين الخمسة لم يتورطوا في إطلاق الرصاص على بروين رحمن ولكنهم أدينوا بتسهيل عملية الاغتيال.

وكانت بروين رحمن وهي مهندسة مدنية، قد  عملت في عدد من أفقر أحياء كراتشي أكبر المدن الباكستانية وعاصمة إقليم السند.

وتمتعت بشعبية جارفة وترأست مشروعا ساعد في إقامة أنظمة الصرف الصحي والمياه.

واغتال مسلحان بروين رحمن في كمين نصب لها قبل أن يهربا من موقع الحادث كما كررت المحكمة اليوم الجمعة، طلبها للشرطة بمطاردة القتلة.

وفي ذلك الوقت، أثار مقتل الناشطة الباكستانية إدانات واسعة في أنحاء البلاد وطالب أصدقاؤها ونشطاء آخرون بالقصاص لها.

يشار إلى أن كراتشي مدينة مترامية الأطراف يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة ويعيش فقراؤها في تجمعات مؤقتة تفتقر إلى الخدمات العامة.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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