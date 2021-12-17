فيديو مسرب يفضح قاضية أمريكية ويدفعها لطلب إجازة غير مدفوعة (فيديو)

أثار فيديو مسرب من منزل القاضية ميشيل أودينيت قاضية محكمة مدينة لافاييت بولاية لويزيانا الأمريكية ضجة كبيرة، حيث كشف تلفّظها بإهانات عنصرية بشكل متكرر أمام ضيوفها.

وجاءت التعليقات العنصرية بينما كانت تشاهد القاضية المذكورة إلى جانب عدد من الأشخاص تسجيلا مصورا التقطته كاميرا مراقبة لمشتبه بهم في عملية سطو.

وقالت محاميتها داين سيولينو لوسائل الإعلام يوم الخميس، إن القاضية ميشيل أودينيت ستطلب "إجازة مؤقتة بدون راتب".

وأضافت أن أودينيت محرجة وآسفة لما صدر عنها، مشيرة إلى أنها واجهت انتقادات ودعوات للتنحي منذ تداول الفيديو.

Louisiana Judge Michelle Odinet responds to video she & her family repeatedly say the word “Nigger”



“I was given a sedative at the time of the video. I have zero recollection of the video & the disturbing language used during it.” https://t.co/jGqa1FR2bUpic.twitter.com/7YEqxy7kyW — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 14, 2021

المصدر: وسائل إعلام أمريكية