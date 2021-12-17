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فيديو مسرب يفضح قاضية أمريكية ويدفعها لطلب إجازة غير مدفوعة (فيديو)

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فيديو مسرب يفضح قاضية أمريكية ويدفعها لطلب إجازة غير مدفوعة (فيديو)
Reuters
الولايات المتحدة
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أثار فيديو مسرب من منزل القاضية ميشيل أودينيت قاضية محكمة مدينة لافاييت بولاية لويزيانا الأمريكية ضجة كبيرة، حيث كشف تلفّظها بإهانات عنصرية بشكل متكرر أمام ضيوفها.

وجاءت التعليقات العنصرية بينما كانت تشاهد القاضية المذكورة إلى جانب عدد من الأشخاص تسجيلا مصورا التقطته كاميرا مراقبة لمشتبه بهم في عملية سطو.

وقالت محاميتها داين سيولينو لوسائل الإعلام يوم الخميس، إن القاضية ميشيل أودينيت ستطلب "إجازة مؤقتة بدون راتب".

وأضافت أن أودينيت محرجة وآسفة لما صدر عنها، مشيرة إلى أنها واجهت انتقادات ودعوات للتنحي منذ تداول الفيديو.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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