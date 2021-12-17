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تركيا.. مصرع 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بتسمم كحولي

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تركيا.. مصرع 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بتسمم كحولي
Reuters
اسطنبول
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أعلن مكتب حاكم إسطنبول أن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيما 16 آخرون حالتهم حرجة يخضعون للعلاج في المستشفى، إثر احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة.

وأضاف أنه تم القبض على أربعة أشخاص على خلفية الحادث، وأن "11 من الذين لقوا حتفهم، و5 من الخاضعين للعلاج في المستشفى أجانب"، وأن 46 شخصا نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بالتسمم الكحولي.

وكثفت السلطات التركية في الفترة الأخيرة حملتها على المشروبات الكحولية المغشوشة قبل الاحتفالات بالعام الجديد ونفذت العديد من العمليات في جميع أنحاء البلاد تستهدف البائعين والموزعين.

وفرض "حزب العدالة والتنمية الحاكم" ذو الجذور الإسلامية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، ضرائب باهظة على المشروبات الكحولية.

كما قفزت أسعار المشروبات الكحولية في الأسواق والمطاعم والحانات في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع الضرائب ومعدلات التضخم.

وقال خبراء الاقتصاد إن الضرائب المفرطة على الخمور ستشجع على استهلاك المنتجات المقلدة أو تحضير المشروبات في المنازل مما قد يتسبب في زيادة النفقات الصحية للدولة ويؤدي إلى العديد من الوفيات التي يمكن تجنبها.

المصدر: رويترز

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