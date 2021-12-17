بريطانيا تسجل حصيلة قياسية جديدة في إصابات كورونا
AP
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سجلت بريطانيا حصيلة قياسية جديدة في إصابات كوفيد-19 اليوم الجمعة بواقع 93045 حالة، محطمة الرقم القياسي المسجل يوم الخميس والبالغ 88376 إصابة.
وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في غضون 28 يوما من إثبات الإصابة بكورونا بلغ 111 حالة مقابل 146 حالة يوم الخميس.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن تسجيل 10 إصابات بمتحور "أوميكرون" قبل يومين، يخضع أصحابها للعلاج في المستشفيات.
المصدر: "رويترز"
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