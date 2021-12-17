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الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "كوفوفاكس" الهندي

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الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح
Reuters
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أعلنت منظمة الصحة العالمية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح "كوفوفاكس" الهندي المضاد لفيروس كورونا.

وقالت المنظمة إن هذا اللقاح "ينتجه مركز اللقاحات الهندي بترخيص من "نوفوفاكس" ويشكل جزءا من آلية "كوفاكس" (النظام الدولي لتوزيع اللقاحات)، ما يتيح تعزيز الجهود القائمة لتلقيح عدد أكبر من الناس في الدول منخفضة الدخل".

المصدر: "أ ف ب"

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