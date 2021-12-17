خطيب جمعة طهران يوجه رسالة للسلطات الإماراتية

قال علي أكبري خطيب جمعة طهران للسلطات الإماراتية: "إن لم يكن لديكم غيرة إسلامية، فلتكن لديكم غيرة عربية".

وأكد علي أكبري أن زيارة ممثل إسرائيل إلى الإمارات لن تجلب لهذا البلد سوى الخسائر.

وصرح بأن النظام في إسرائيل هو الأكثر عجزا، مضيفا أنه وبالإضافة إلى كونه مشينا، لديه إنقسامات داخلية ولا يمكنه حتى تشكيل حكومة.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية