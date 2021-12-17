"المجلس يدفع عينيا".. مسؤول بولندي حاول إقناع زميلته بممارسة الجنس مع ضيف رسمي أجنبي

رفعت أليسيا شيبانسكا، عضو المجلس البلدي في مدينة كراكوف البولندية، شكوى ضد زميلها سلومير بيترجيك، لمحاولته إجبارها على ممارسة الجنس مع أحد أعضاء وفد من مدينة لفيف الأوكرانية.

أفادت بذلك وسائل إعلام بولندية، مشيرة إلى أن الحادث وقع على هامش زيارة السياسيين الأوكرانيين إلى كراكوف، حيث أصر بيترجيك، وهو نائب رئيس المجلس، خلال حفل عشاء على أن تمارس شيبانسكا الجنس مع أحد الضيوف، معللا طلبه بأن "المجلس يدفع عينيا للخدمات".

وبعد ذلك بوقت قصير، طلبت المرأة من رئيس المجلس فتح تحقيق في الحادث، وأحيلت القضية إلى لجنة التأديب.

واضطر بيترجيك للاعتذار علنا لزميلته، وكتب عبر "فيسبوك": "أعتذر للمستشارة شيبانسكا عن حقيقة أنني استخدمت عبارات مؤسفة في التواصل معها خلال العشاء مع وفد من لفيف، والتي اعتبرتها إهانة".

في الوقت الحالي، لا يعرف بعد نوع العقوبة التي تنتظر بيترجيك، ويؤكد رئيس مجلس البلدي دومينيك ياسكوفيتس أنه يحق لشيبانسكا رفع دعوى قضائية دفاعا عن شرفها.

Aktywistki oburzone wulgarnym zachowaniem radnego. "To była przemoc wobec radnej": https://t.co/D0BPz8o5t6pic.twitter.com/IATmIWcpAj — Life in Krakow (@KrakowLife) December 15, 2021

المصدر: وسائل إعلام بولندية