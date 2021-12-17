أردوغان يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في إسطنبول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في إسطنبول.

وبحسب وكالة "الأناضول"، عقد اللقاء المغلق في قصر دولمة بهتشة في إسطنبول، على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية، التي بدأت يوم أمس 16 ديسمبر وتستمر حتى الـ18 منه.

هذا وشاركت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الجمعة، في أعمال المؤتمر الوزاري للقمة، وقالت المنقوش: "تشرفت بتمثيل ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري للقمة الثالثة للشراكة التركية- الأفريقية، لمناقشة التحديات والمنفعة المشتركة في المجالات كافة".

وانطلقت أعمال القمة بمركز الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول تحت شعار "تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك".

المصدر: "الأناضول" + "بوابة الوسط"