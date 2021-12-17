الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع نووي إيراني "غريب جدا"

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة إن ضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع لتصنيع مكونات من أجهزة الطرد المركزي في كرج بإيران "غريب جدا".

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وفقدت التسجيلات بعد "هجوم تخريبي" وقع في يونيو، وفق السلطات الإيرانية.

وتعرضت واحدة من أربع كاميرات خاصة بالوكالة الدولية في كرج للتدمير في الهجوم، وأزالت إيران جميع الكاميرات وعرضتها على الوكالة الدولية لكن البيانات المخزنة على الكاميرا التالفة لم تكن موجودة.

وطلبت الوكالة وقوى غربية من إيران تقديم تفسير، لكنها لم تفعل حتى الآن.

المصدر: رويترز