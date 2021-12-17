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أفغانستان.. تفجير يستهدف خطيب أحد مساجد كابل (فيديو)

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أفغانستان.. تفجير يستهدف خطيب أحد مساجد كابل (فيديو)
الصورة من "تويتر"
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أفادت مصادر لقناة TOLO news الأفغانية، بأن تفجيرا استهدف سيارة خطيب جامع عبد الرحمن، المولوي عبد السلام عابد، في المنطقة الرابعة من العاصمة كابل.

وبحسب المصادر فإن التفجير ناجم عن قنبلة مغناطيسية استهدفت سيارة المولوي عبد السلام عابد، مما أدى إلى إصابة الأخير وسائق السيارة.

هذا وكتب عابد في منشور على صفحته في "فيسبوك": "أنا في المستشفى حاليا وأنا بخير". هذا ولم يعلن أحد مسؤوليته عن التفجير.

وبحسب المعلومات فإن عابد من اتباع المذهب الحنفي، وعضو في مجلس علماء أفغانستان.

المصدر: TOLO news + RT

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