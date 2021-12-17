أفغانستان.. تفجير يستهدف خطيب أحد مساجد كابل (فيديو)

أفادت مصادر لقناة TOLO news الأفغانية، بأن تفجيرا استهدف سيارة خطيب جامع عبد الرحمن، المولوي عبد السلام عابد، في المنطقة الرابعة من العاصمة كابل.

وبحسب المصادر فإن التفجير ناجم عن قنبلة مغناطيسية استهدفت سيارة المولوي عبد السلام عابد، مما أدى إلى إصابة الأخير وسائق السيارة.

انفجاری در منطقه پروان سوم در حوزه چهارم امنیتی شهر کابل رخ داده است. گواهان می‌گویند که این رویداد برخاسته از انفجار یک ماین مقناطیسی بوده و موتر حامل مولوی عبدالسلام عابد را هدف قرار داده است، اما منابع رسمی در این باره چیزی نگفته اند.#طلوع‌نیوز — TOLOnews (@TOLOnews) December 17, 2021

هذا وكتب عابد في منشور على صفحته في "فيسبوك": "أنا في المستشفى حاليا وأنا بخير". هذا ولم يعلن أحد مسؤوليته عن التفجير.

وبحسب المعلومات فإن عابد من اتباع المذهب الحنفي، وعضو في مجلس علماء أفغانستان.

وقوع انفجار در کابل، خطیب بزرگترین مسجد کابل مجروح شد



امروز بعد از ظهر در منطقه پروان ولایت کابل یک انفجار شد. در تصاویر ارسالی به افغانستان اینترنشنال دیده می‌شود که یک موتر تخریب شده است.



به گفته منابع محلی، در این انفجار عبدالسلام عابد خطیب مسجد جامع عبدالرحمن زخمی شده است. pic.twitter.com/kfyunWkF5S — افغانستان اینترنشنال - خبر فوری (@AFIntlBrk) December 17, 2021

مولوي عبدالسلام عابد ساعاتي قبل هدف حمله مزدوران خود فروخته ط البي قرار گرفته زخم سطحي برداشته حالا اين حمله به داعشي ها ارتباط ميدهند. pic.twitter.com/TqszcieGyo — MNQ-م ن ق (@nazir_qasemi) December 17, 2021

المصدر: TOLO news + RT