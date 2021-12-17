عرف بانتقاده لدور إيران في سوريا.. تنحية إمام سني بإحدى مدن شمال إيران إثر تصريحات "غير مدروسة"

عين ممثل المرشد الأعلى الإيراني بمحافظة غلستان شمال البلاد إماما سنيا جديدا لمدينة آزادشهر، وذلك بعد عزل سلفه مولوي كركيج الذي أثارت تصريحاته جدلا واسعا في إيران في الأيام الأخيرة.

وحسب وكالة "إرنا"، فإنه بناء على مرسوم آية الله السيد كاظم نورموفيدي، تم تعيين نعمة الله مشوف إماما جديدا لمدينة آزادشهر في شرق غلستان اليوم الجمعة.

وقال ممثل المرشد الأعلى في بيان له مخاطبا مشوف: "بالنظر إلى الأحداث المؤسفة المتعلقة بصلاة الجمعة لأهل السنة في آزادشهر وضرورة تنصيب إمام جمعة جديد، فإني أعين سعادتك إمامة للطائفة السنية في آزادشهر لمدة سنة واحدة".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن محمد حسين كركيج، إمام الجمعة السني السابق لآزادشهر، أثار في خطب الجمعة يوم 10 ديسمبر بشأن أهل البيت، قضايا "قوبلت برد فعل علماء السنة أنفسهم"، دون ذكر التفاصيل حول تصريحاته "غير المدروسة"، ما عدا الإشارة إلى أنه "شكك في عصمة أهل البيت".

من جانبه، قال مكتب كركيج في بيان إن أقواله تم تحريفها، حسب الوكالات الإيرانية.

يذكر أن كركيج معروف بانتقاده الشديد لسياسات الحكومة الإيرانية، بما فيها دور إيران في سوريا.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية