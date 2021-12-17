 
مباشر

ارتفاع ضحايا أعاصير جنوب شرق الولايات المتحدة إلى 90 قتيلا

أخبار العالم

ارتفاع ضحايا أعاصير جنوب شرق الولايات المتحدة إلى 90 قتيلا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rz9s

عثرت فرق الإنقاذ الأمريكية على جثة فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في أحد أحياء ولاية كنتاكي التي تدمرت بسبب الأعاصير التي اجتاحت 6 ولايات الأسبوع الماضي، مما رفع عدد القتلى إلى 90.

والفتاة التي تدعى نيسا براون، هي واحدة من أفراد أسرتها المكونة من سبعة أفراد والذين لقوا حتفهم جميعا في إعصار "بولينغ غرين". وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية فإن الإعصار الذي ضرب غرب ولاية كنتاكي كان "مدمرا".

وقد ضرب ما لا يقل عن 39 إعصارا حوالي ست ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، وقد أصدرت السلطات الأمريكية يوم أمس الخميس، تحذيرات من إمكانية اجتياح أعاصير جديدة للغرب الأوسط.

هذا وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس، ولاية كنتاكي للقاء الناجين من الأعاصير المدمرة، وتفقد الأضرار في بلداتها المنكوبة.

ونشر جنود من الحرس الوطني للحفاظ على النظام والمساعدة في إزالة الركام وإعادة البناء، إلى جانب متطوعين وجمعيات أتت لمساندة المنكوبين.

المصدر: "أكسيوس" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا