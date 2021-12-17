ارتفاع ضحايا أعاصير جنوب شرق الولايات المتحدة إلى 90 قتيلا

عثرت فرق الإنقاذ الأمريكية على جثة فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في أحد أحياء ولاية كنتاكي التي تدمرت بسبب الأعاصير التي اجتاحت 6 ولايات الأسبوع الماضي، مما رفع عدد القتلى إلى 90.

والفتاة التي تدعى نيسا براون، هي واحدة من أفراد أسرتها المكونة من سبعة أفراد والذين لقوا حتفهم جميعا في إعصار "بولينغ غرين". وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية فإن الإعصار الذي ضرب غرب ولاية كنتاكي كان "مدمرا".

وقد ضرب ما لا يقل عن 39 إعصارا حوالي ست ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، وقد أصدرت السلطات الأمريكية يوم أمس الخميس، تحذيرات من إمكانية اجتياح أعاصير جديدة للغرب الأوسط.

هذا وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس، ولاية كنتاكي للقاء الناجين من الأعاصير المدمرة، وتفقد الأضرار في بلداتها المنكوبة.

ونشر جنود من الحرس الوطني للحفاظ على النظام والمساعدة في إزالة الركام وإعادة البناء، إلى جانب متطوعين وجمعيات أتت لمساندة المنكوبين.

المصدر: "أكسيوس" + RT