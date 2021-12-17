مرة أخرى.. الذاكرة تخون بايدن فينسى وظيفة الوزير أوستن

في عثرة جديدة، واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبات في تسمية وظيفة وزير الدفاع لويد أوستن.

وجاء ذلك أمس الخميس أثناء مراسم منح ميدالية الشرف (أي أعلى وسام عسكري في الولايات المتحدة) إلى عدد من العسكريين الذين شاركوا في العمليات القتالية في العراق وأفغانستان.

Le bêtisier de Bidet :Le Président oublie le nom du ministre de la Défense, Lloyd Austin,Encore une fois

Au moins,Joe Biden a fini par y arriver jeudi.En mars dernier,il l'avait appelé "le type qui dirige cette entité..."alors qu'Austin se tenait juste derrière lui (video de CNN) pic.twitter.com/UD8i6gE2bO — BAN 🎖🎖🎖 (@BAN05063867) December 16, 2021

وقال بايدن خلال المراسم: "بودي أن أشكر جميع الضيوف البارزين الحاضرين هنا: رئيس الأركان المشتركة ووزير.. وزير.. وزير.. الوزير أوستن".

واستهزأ العديد من المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي ببايدن على خلفية زلة لسانه الجديدة هذه، وهي ليست الأولى من نوعها.

وسبق أن خلط بايدن بين سوريا وليبيا وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والأسبق باراك أوباما وبين كلمتي "التصعيد" و"التطعيم"، بالإضافة إلى نسيانه اسم رئيس الوزراء الأسترالي سكتوت موريسون.

المصدر: RT + "نوفوستي"