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مرة أخرى.. الذاكرة تخون بايدن فينسى وظيفة الوزير أوستن

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مرة أخرى.. الذاكرة تخون بايدن فينسى وظيفة الوزير أوستن
AP Susan Walsh
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في عثرة جديدة، واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبات في تسمية وظيفة وزير الدفاع لويد أوستن.

وجاء ذلك أمس الخميس أثناء مراسم منح ميدالية الشرف (أي أعلى وسام عسكري في الولايات المتحدة) إلى عدد من العسكريين الذين شاركوا في العمليات القتالية في العراق وأفغانستان.

وقال بايدن خلال المراسم: "بودي أن أشكر جميع الضيوف البارزين الحاضرين هنا: رئيس الأركان المشتركة ووزير.. وزير.. وزير.. الوزير أوستن".

واستهزأ العديد من المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي ببايدن على خلفية زلة لسانه الجديدة هذه، وهي ليست الأولى من نوعها.

وسبق أن خلط بايدن بين سوريا وليبيا وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والأسبق باراك أوباما وبين كلمتي "التصعيد" و"التطعيم"، بالإضافة إلى نسيانه اسم رئيس الوزراء الأسترالي سكتوت موريسون.

المصدر: RT + "نوفوستي"

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