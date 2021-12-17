المكسيك ترد على مكافأة مالية عرضتها الولايات المتحدة لتوقيف أبناء "إل تشابو"

قالت المكسيك، اليوم الجمعة، إن القبض على أبناء تاجر المخدرات المعروف بـ "إل تشابو" يقع على عاتق المكسيك.

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وأكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور أن القبض على الأبناء الأربعة لزعيم عصابة "سينالوا" المكسيكية خواكين غوزمان خواكين غوزمان الملقب بـ"إل تشابو"، يقع على عاتق المكسيك، وذلك ردا على الولايات المتحدة التي عرضت مكافأة مالية بخمسة ملايين دولار لمن يساعد في هذه المهمة.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحافي: "إذا ما كانوا موجودين على الأراضي الوطنية، فإن توقيفهم يقع ضمن نطاق سلطتنا. لن نسمح لقوى أجنبية بأن تتصرف بهذه الطريقة أو لأي قوة أخرى على أرضنا".

وأكد الرئيس المكسيكي أنه لم يتطرق إلى الموضوع مع نظيره الأمريكي جو بايدن الذي التقاه أواسط الشهر الفائت في واشنطن.

وكانت واشنطن قد عرضت أمس مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار مقابل توقيف الأبناء الأربعة لـ"إل تشابو" الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بعد توقيفه في المكسيك وترحيله ومحاكمته.

وتصنف واشنطن أبناءه الأربعة أوفيديو غوسمان لوبيز وإيفان أركيفالدو غوسمان سالازار وخيسوس الفريدو غوسمان سالازار وخواكين غوسمان لوبيس، مسؤولين عن كارتل سينالوا. كذلك وعدت واشنطن بتقديم مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار مقابل توقيف زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" المنافس.

المصدر: AFP