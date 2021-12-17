 أكثر من مائة عضو في الكونغرس الأمريكي يطالبون بايدن برفع بعض القيود المفروضة على كوبا

بعث مائة وأربعة عشر من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطلبون منه رفع بعض القيود المفروضة على كوبا من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

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وقالت الرسالة في نسخة نشرت على الموقع الإلكتروني للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: "نحثكم على اتخاذ إجراءات إنسانية فورية لتعليق اللوائح الأمريكية التي تعيق توصيل الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى الشعب الكوبي. كما ندعم تحولا أكثر وضوحا في اتجاه تعميق التعاون مع كوبا والتحرك نحو تطبيع العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة".

إضافة إلى ذلك، دعا أعضاء الكونغرس الرئيس إلى تبسيط عملية إرسال الإمدادات والمعدات الطبية إلى كوبا، ولا سيما مجموعات اختبار فيروس كورونا وأجهزة التنفس الصناعي.

واحتوت الرسالة على طلبات برفع جميع القيود المفروضة على تحويل الأموال العائلية، والمعاملات المصرفية والمالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وكذلك رفع القيود المفروضة على السفر إلى كوبا التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ودعا أعضاء الكونغرس إلى تجديد التعاون مع كوبا في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين، بما في ذلك الهجرة، والاستجابة للكوارث، والبيئة، ومكافحة "كوفيد – 19" والأوبئة المستقبلية.

ورأى اصحاب الرسالة أن سياسة التعاون المتبادل تخدم مصالح الشعبين الكوبي والأمريكي، مشيرين على ضرورة أن تؤدي هذه السياسة إلى مزيد من تعميق التعاون وتطبيع العلاقات، بما في ذلك استئناف التعاون الدبلوماسي على أعلى مستوى.

المصدر: نوفوستي