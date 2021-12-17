بايدن يقر بتأخر إقرار خطة ضخمة للإنفاق الاجتماعي

اعترف الرئيس الأمريكي بتعثر جهوده الرامية إلى تمرير خطة الإنفاق الاجتماعي الضخمة التي أعلنها قبل توليه مقاليد الحكم.

وتطرق جو بايدن أمس الخميس، في تصريحات منشورة على موقع البيت الأبيض، إلى المحادثات الصعبة التي أجراها مؤخرا مع السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا الغربية، جو مانشين، الذي يعتقد أن لديه كلمة حاسمة في التصويت على مشروع القانون الخاص بتبني الخطة التي تحمل اسم Build Back Better.

وذكر بايدن أن مانشين خلال هذه المشاورات أكد دعمه للخطة مبدئيا، وتابع: "أعتقد أننا سنتجاوز خلافاتنا وسنمرر هذه الخطة حتى في وجه المعارضة الشديدة من قبل الجمهوريين".

وأكد الرئيس أن فريقه سيواصل المحادثات مع مانشين في الأسبوع القادم، ملوحا إلى أن اعتماد المشروع لن يأتي على الأرجح في بالسرعة التي كان يأمل فيها، أي قبل نهاية العام الجاري.

وقال: "يتطلب الأمر وقتا لإتمام هذه الاتفاقات وإعداد التغييرات التشريعية وإنهاء كل الخطوات البرلمانية والإجرائية اللازمة لتمكين مجلس الشيوخ من التصويت.. سنواصل هذا العمل خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

وشدد بايدن على أن هناك حاجة ماسة لتبني هذه الخطة لخفض تكلفة الأدوية والرعاية الطبية ورعاية الأطفال والمسنين، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات بخصوص الأولويات الأخرى المطروحة في الخطة، مثل التعامل مع تغيرات المناخ.

ويقضي مشروع قانون Build Back Better بتخصيص 1.75 تريليون دولار لخفض كلفة رعاية الأطفال والأدوية ودعم القوة الشرائية للأسر والاستثمار في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

غير أن السيناتور مانشين يعتبر هذا المشروع مكلفا جدا، محذرا من أنه قد يزيد من التضخم في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، أشار بايدن في تصريحاته إلى ضرورة المضي قدما في تمرير تشريع خاص بحقوق التصويت بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه أجرى مشاورات مع عدد من السيناتورات بهذا الخصوص، وتابع: "ديمقراطيتنا على المحك".

المصدر: RT