السكان يبحثون عن بيوتهم تحت رماد بركان لا بالما

سمحت السلطات للسكان في جزيرة لا بالما في أرخبيل الكناري الإسباني، حيث ثار بركان منذ سبتمبر، بالعودة إلى منازلهم.

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وتشير أحدث البيانات، إلى أن ثورة البركان تسببت في تدمير قرابة 3 آلاف مبنى، وخربت مزارع الموز، فيما تقول وسائل الإعلام المحلية إن البركان لا تزال تنبعث منه أبخرة غازية خطيرة.

وقدرت السلطات في جزر الكناري في وقت سابق، حجم الأضرار الناجمة عن ثوران البركان بـ 700 مليون يورو، فيما لا تزال الأرقام النهائية غير معروفة حتى الآن.

وكتب عالم البراكين روبين لوبيز على حسابه في "تويتر" قائلا إن "البركان في جزيرة لا بالما ينحسر بعد عدة أشهر من ثورانه".

المصدر: RT