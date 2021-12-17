الخارجية الروسية تحذر من استعداد مئات آلاف الأفغان للفرار إلى أوروبا

قال زامير كابولوف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، إن مئات الآلاف من الأفغان، سيحاولون الفرار إلى أوروبا إذا لم يتم تجنب الأزمة الاقتصادية والإنسانية.

وأضاف كابولوف، الذي يشغل كذلك منصب مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية: "يخشى الغرب من تدفقات الهجرة. ونحن نقول إنه نتيجة للعقبات التي وضعها الغرب بنفسه لم تعد حتى هياكل الأمم المتحدة قادرة على توجيه الأموال، ونتيجة لذلك قد يضطر نحو عشر سكان أفغانستان البالغ عددهم 23 مليون نسمة، للتوجه إلى أوروبا هذا الشتاء".

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المصدر: نوفوستي