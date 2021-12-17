موسكو تدعو إلى إعادة ربط البنوك الأفغانية بنظام سويفت

قال زامير كابولوف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، إن روسيا تسعى جاهدة لإعادة ربط البنوك الأفغانية بنظام سويفت.

وأضاف كابولوف، الذي يشغل منصب مدير القسم الثاني لآسيا بوزارة الخارجية الروسية: "نحاول تحقيق ذلك لأن هذا الوضع يخلق مشاكل للولايات المتحدة نفسها وللسلطة التنفيذية هناك، التي لا تستطيع تقديم المساعدة مباشرة للشعب الأفغاني، متجاوزة طالبان، لأنه تم وقف عمل نظام سويفت. يجب إعادة ربط البنوك الأفغانية بنظام سويفت. طبعا، من الممكن وضع نوع من آليات المراقبة لتحديد إلى أين ستذهب هذه الأموال".

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وتابع كابولوف القول: "يجب الآن إنقاذ الشعب الأفغاني، قبل يبدأ موت الأطفال وكبار السن. تساقطت الثلوج الأولى في كابل، وكان الشتاء في العقود الأخيرة شديدا للغاية هناك.

بعد سيطرة طالبان على السلطة في كابل، جمدت البنوك الغربية بتوجيه من الولايات المتحدة الأصول الأجنبية لأفغانستان. بالإضافة إلى ذلك، تم بشكل مؤقت تعليق عمل البنوك الأفغانية في نظام الدفع SWIFT.

المصدر: نوفوستي