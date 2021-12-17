هاريس: لم أناقش مع بايدن ترشحه لولاية ثانية

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهما لم يناقشا انتخابات 2024 أو ما إذا كان الرئيس سيترشح لولاية ثانية.

وقالت هاريس في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "سأقول لكم هذا من دون أي غموض: نحن لا ولم نتحدث عن إعادة الترشح، لأننا لم نكمل بعد عامنا الأول (في الرئاسة) ونحن في منتصف جائحة".

وردا على سؤال حول إمكان ترشح بايدن البالغ 79 عاما لمنصب الرئاسة مجددا قالت هاريس "لا أفكر في هذا الموضوع ولم نتحدث عنه".

وتكثر الشائعات في واشنطن حول العلاقة بين هاريس وبايدن. وقد توقع العديد من المعلقين أن هاريس التي لا تتمتع بشعبية كبيرة قد لا تدخل البيت الأبيض مجددا إذا اختار بايدن الترشح مرة أخرى.

ودخلت هاريس التاريخ بصفتها أول امرأة وأول شخص أسود وآسيوي يتولى هذا المنصب ما يجعلها من الناحية النظرية خلفا لجو بايدن.

لكن شعبيتها تراجعت إذ تتولى مسؤولية مهمات حساسة تتعلق خصوصا بتمكن الأقليات من التصويت وأزمة الهجرة على الحدود الجنوبية للبلاد.

المصدر: "أ ف ب"