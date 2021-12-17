خبير بالأمراض المعدية: ارتفاع طفيف بعدد وفيات كورونا في جنوب إفريقيا

قال خبير كبير في الأمراض المعدية، إن جنوب إفريقيا تشهد زيادة طفيفة في عدد وفيات كوفيد -19 في موجة رابعة من الجائحة تضرب البلاد.

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وقال ميشيل جروم من المعهد الوطني للأمراض المعدية في مؤتمر صحفي: "بدأت أيضا في رؤية زيادة طفيفة في الوفيات على المستوى الوطني، ولكن مرة أخرى هذا المستوى أقل بكثير حتى من فترة خط الذروة التي شهدناها بين الموجتين الثانية والثالثة".

وفي السياق، أعلن وزير الصحة بجنوب إفريقيا إنه سيبلغ مجلس قيادة كورونا في الأسبوع القادم إذا كان ينبغي تغيير قيود كوفيد 19.

هذا وتشهد البلاد تسجيل إصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون"، حيث أعلن المعهد الوطني الجنوب إفريقي للأمراض المعدية أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي اكتشف في البلاد قد يتفوق على متحور "دلتا" شديد العدوى الذي اكتشف في الهند.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع من سابقاتها، وعلى الرغم من أن هذا المتحور يثير أعراضا طفيفة إلا أنه يجعل اللقاحات أقل فعالية.

المصدر: "رويترز"