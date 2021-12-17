البنتاغون: واشنطن منفتحة على إتمام صفقة F-35 مع الإمارات

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تجمعها علاقة "شراكة وثيقة" مع دولة الإمارات وأن بلاده لا تزال منفتحة على إتمام صفقة طائرات F-35.

وفي إيجاز صحفي نشرت وزارة الدفاع الأمريكية وقائعه عبر موقعها الإلكتروني، قال كيربي: "البنتاغون يشعر بقلق دائم من إمكانية وصول التكنولوجيا الأمريكية ومن بينها طائرات F-35 إلى الدول التي لديها وجهة نظر معادية، وذلك انطلاقا من التزامنا بالقواعد الدولية على القواعد طلب"، مشيرا إلى أن "هناك متطلبات للمستخدم النهائي مع كل عملية بيع عسكرية أجنبية، وتعتبر هذه المتطلبات مهمة فهي ضمانات مهمة عندما نشارك في المبيعات العسكرية الأجنبية وهي غير قابلة للتفاوض".

وعن تعليق الإمارات المناقشات بشأن شراء طائرات "إف-35"، أشار كيربي إلى أن "وزير الدفاع لويس أوستن كان في الإمارات منذ وقت ليس ببعيد لشكرهم، ليس فقط على مساهماتهم الأوسع للأمن الإقليمي ولكن بسبب المساعدة التي قدموها لنا في عملية الإجلاء من أفغانستان في أغسطس الماضي"، مشددا على أن "الإمارات كانت ولا تزال شريكا رئيسيا في العديد من الجهود الأخرى".

وأضاف: "هم (الإمارات) أثاروا أسئلتهم ومخاوفهم، ونحن لدينا أسئلة ومخاوف خاصة بنا، لكن ما زلنا نرغب في تنفيذ هذه الصفقة وما زلنا منفتحين على الحوار مع الإمارات العربية المتحدة حول هذا الموضوع".

المصدر: وزارة الدفاع الأمريكية