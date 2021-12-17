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البحرية الأمريكية تنشر فيدو إنقاذ بحارة من قارب مشتعل في خليج عمان

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البحرية الأمريكية تنشر فيدو إنقاذ بحارة من قارب مشتعل في خليج عمان
Reuters
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نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية قي موقع "تويتر"، يوثق عملية إنقاذ بحارة من قارب مشتعل في خليج عمان.

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وعلقت القيادة المركزية على الفيديو بالقول: "أفراد من البحرية الأمريكية أنقذوا خمسة بحارة في 15 من ديسمبر، بعد اندلاع حريق تسبب في انفجار على متن سفينتهم التي كانت تهرب مخدرات أثناء عبورها خليج عمان".

وأضافت: "اليكم البيان الكامل الذي صدر عن الأسطول الخامس وفيه التفاصيل الكاملة".

وفي تغريدة منفصلة نشرت القيادة المركزية صورا ومقطع فيديو قالت بتعليق عليه: "فيديو يظهر اندلاع النيران في السفينة التي كانت تنقل شحنة المخدرات قبل الانفجار".

وكانت البحرية الأمريكية أكدت أمس إنقاذها عددا من الإيرانيين من قارب اندلع على متنه حريق قبالة سواحل سلطنة عمان أمس، مضيفة أن هؤلاء مشتبه فيهم بتهريب مخدرات.

وذكر الأسطول الخامس الأمريكي في بيان له أن سفينة الدورية "سيروكو" التابعة له أنقذت خمسة أشخاص قالوا إنهم إيرانيون من القارب المنكوب، بينما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

المصدر: RT

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