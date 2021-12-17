مجلس الشيوخ يصادق على مرشح بايدن لمنصب السفير الأمريكي إلى الصين

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على تعيين نيكولاس بيرنز مرشح الرئيس جو بايدن سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين.

وصوت 75 عضوا في المجلس لصالح تعيين بيرنز مقابل 18 صوتا ضده.

وكان نيكولاس بيرنز مندوبا لبلاده لدى الناتو ونائبا لوزير الخارجية خلال الفترة بين 2005 و2008، كما عمل في الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء.

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ويشير المراقبون إلى أن اختيار بايدن لبيرنز سفيرا جديدا إلى الصين يدل على تغير في ممارسات الإدارة الأمريكية، حيث يتم تعيين دبلوماسي مخضرم بدلا من سياسيين سابقين.

وتم ترشيح بيرنز لهذا المنصب في أغسطس الماضي، وتم تأجيل التصويت عليه في مجلس الشيوخ بسبب الجدل حول مشروع القانون بشأن حظر استيراد المنتجات من إقليم شينجيانغ الصيني، والتي تؤكد واشنطن أنها أنتجت بتسخير المسلمين الأيغور، الأمر الذي تنفيه الصين.

المصدر: رويترز