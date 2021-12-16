 
مباشر

الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار روسي لمكافحة تمجيد النازية

أخبار العالم

الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار روسي لمكافحة تمجيد النازية
Reuters POOL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rz51

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لمكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة في العالم، قدمته روسيا.

وأيدت 130 دولة المشروع فيما امتنعت 49 عن التصويت، وعارضته الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وبين الدول التي امتنعت عن التصويت العديد من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجورجيا ومولدوفا.

إقرأ المزيد
أنطونوف: نأمل بأن تتوقف واشنطن عن اعتبار الترويج للنازية كحرية تعبير
أنطونوف: نأمل بأن تتوقف واشنطن عن اعتبار الترويج للنازية كحرية تعبير

وكان مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون غريغوري لوكيانتسيف قد صرح في وقت سابق بأن "تبني هذا القرار مع تأييد واسع من قبل الأعضاء في الأمم المتحدة سيساهم في اجتثاث التمييز العنصري".

وأشار إلى أن القرار يؤكد عدم جواز "تمجيد الضالعين في جرائم النازية، بما فيها تبرير الأفراد السابقين في قوات الـ"إس إس".

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة تتبنى قرارات مماثلة حول عدم جواز تمجيد النازية كل سنة بأغلبية الأصوات، بينما تصوت الولايات المتحدة وأوكرانيا ضدها دائما.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا