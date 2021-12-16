الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار روسي لمكافحة تمجيد النازية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لمكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة في العالم، قدمته روسيا.

وأيدت 130 دولة المشروع فيما امتنعت 49 عن التصويت، وعارضته الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وبين الدول التي امتنعت عن التصويت العديد من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجورجيا ومولدوفا.

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وكان مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون غريغوري لوكيانتسيف قد صرح في وقت سابق بأن "تبني هذا القرار مع تأييد واسع من قبل الأعضاء في الأمم المتحدة سيساهم في اجتثاث التمييز العنصري".

وأشار إلى أن القرار يؤكد عدم جواز "تمجيد الضالعين في جرائم النازية، بما فيها تبرير الأفراد السابقين في قوات الـ"إس إس".

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة تتبنى قرارات مماثلة حول عدم جواز تمجيد النازية كل سنة بأغلبية الأصوات، بينما تصوت الولايات المتحدة وأوكرانيا ضدها دائما.

المصدر: تاس