 
مباشر

الولايات المتحدة.. احتجاج مئات الطلاب في فرجينيا على تعرض زميلتهم لمعاداة الإسلام (فيديو)

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. احتجاج مئات الطلاب في فرجينيا على تعرض زميلتهم لمعاداة الإسلام (فيديو)
Reuters
الولايات المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rz4e

خرج مئات الطلاب من مدرسة فيرفاكس الثانوية في ولاية فرجينيا الأمريكية في تظاهرة تضامنية مع طالبة قالوا إنها تعرضت لحادث يندرج في ظاهرة معاداة الإسلام.

وأفاد موقع WTOP الأمريكي بأن طالبا دفع طالبة في مدرسة فيرفاكس الثانوية، أرضا وخلع حجابها، وضربها.

وأضاف نقلا عن الطالب ريغن وايز أن من نفذ الهجوم لم يواجه أي مشكلة أو مساءلة ولا يزال حاليا يهدد الطلاب الآخرين وأن المدرسة تتستر على الحادث.

وحصلت عريضة نشرت على موقع Change.org التي تدعو مديري مدرسة Fairfax لبذل المزيد بشأن الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء، على أكثر من 3600 توقيع.

وجاء في العريضة أن الطالبة تركت بدون حجابها وأنه تم استدعاء الإسعاف إلى المدرسة لتعرضها لنوبة هلع.

وصرح متحدث باسم مدارس مقاطعة فيرفاكس العامة لـWTOP بأن إدارة المدرسة "تجري تحقيقا في الحادث ولا يمكن مشاركة المزيد من التفاصيل في هذه المرحلة حفاظا على سير التحقيق".

وقالت شرطة مدينة فيرفاكس إن قسمها الجنائي في المراحل الأولى من التحقيق.

المصدر: موقع "WTOP" الأمريكي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا