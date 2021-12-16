محكمة فرنسية ترفض طلب الإفراج عن مغربي بلجيكي متهم باعتداءات 2015

رفضت محكمة فرنسية طلب الإفراج عن البلجيكي المغربي فريد خرخاش أحد المتهمين باعتداءات فرنسا عام 2015 التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

ورفض رئيس محكمة الجنايات الخاصة في باريس جان-لوي بيرييه طلبا تقدمت به محاميتا خرخاش للإفراج عنه، وقال إن ذلك قد "يضر بسير المحاكمة وإظهار الحقيقة".

وكانت محاميتا المتهم طالبتا بإطلاق سراح موكلهما، بذريعة أنه ليس متطرفا ولا يضمر أي نية للهرب إلى الخارج.

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ونددت المحاميتان بظروف احتجازه ووصفتاها بأنها "مهينة"، وعرضتا أمام المحكمة صورا تظهر الصراصير في زنزانته.

وحسب المحاميتين فإن موكلهما الذي أصيب بالإعياء في اليوم الأول من المحاكمة، تظهر عليه علامات الاكتئاب.

ويتهم خرخاش المسجون في فرنسا منذ 2017 بتقديم أوراق مزورة للخلية الفرنسية البلجيكية الضالعة في هذه الهجمات بناء على طلب خالد البكراوي، أحد منفذي هجمات بروكسل.

المصدر: "أ ف ب"