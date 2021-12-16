معارض تركي: مجرد الحديث عن حالة طوارئ جديدة في البلاد كارثة

قال رئيس "حزب الديمقراطية والتقدم" في تركيا علي باباجان إن مجرد الحديث عن احتمال فرض حالة الطوارئ في البلاد، يعد مؤشرا على ما لحق بالاقتصاد التركي جراء خطوات الحكومة.

وخلال اجتماع التقييم الأسبوعي لحزبه علق باباجان وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء الأسبق على إمكانية فرض حالة الطوارىء بذريعة الأزمة الاقتصادية.

إقرأ المزيد

وأضاف أن الديمقراطية في تركيا خرجت منتصرة من كل صراع دخلته، وإن تعرضت العملية الديمقراطية لانقطاع من حين لآخر، وأن الذين حاولوا قتل الديمقراطية ورفض إرادة الشعب، خسروا دائما.

وأضاف: "فرض حالة الطوارئ من دون مبرر حقيقي أمر يلحق ضررا كبيرا بديمقراطيتنا، ذلك أن حالة الطوارئ تعني تعليق مواد الدستور المتعلقة بالحقوق الأساسية".

وأكد أن مجرد الحديث عن احتمال حالة الطوارئ هو دليل واضح يكشف الوضع الاقتصادي السيئ الذي قادت إليه هذه الحكومة.

وطالب الحكومة بأن ترفض بشكل حاسم وعاجل مثل هذا القيل والقال وبشكل لا لبس فيه.

المصدر: صحيفة "زمان التركية"