إغلاق موقع للبحرية الأمريكية في إيطاليا بعد إطلاق للنار

أغلق موقع دعم تابع للبحرية الأمريكية في نابولي بإيطاليا الخميس بعد أنباء عن إطلاق للنار في منطقة الموقع.

وقال المتحدث باسم القاعدة ماثيو كومر، إن موقع الدعم في نابولي أغلق حوالي الساعة 6.25 مساء (1725 بتوقيت غرينتش) بعد أنباء عن سماع دوي إطلاق للنار وأن التحقيق لا يزال جاريا.

جدير بالذكر أن المنشأة العسكرية تتضمن أيضا مدرسة ومبنى سكنيا.

المصدر: أ ب