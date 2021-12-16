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واشنطن: نأمل في بدء المفاوضات مع الصين للحد من التسلح

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واشنطن: نأمل في بدء المفاوضات مع الصين للحد من التسلح
Reuters
الولايات المتحدة والصين
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أعرب مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية عن أمل بلاده في أن تبدأ "قريبا" مفاوضات للحد من التسلح مع الصين، دون أن يحدد إطارا زمنيا لذلك.

وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن تضاعف الصين ترسانتها من الرؤوس النووية في السنوات القليلة المقبلة في حين أجرت الولايات المتحدة وروسيا تخفيضات كبيرة في مخزوناتهما.

وسبق لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وقال إن الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفقا خلال قمة عبر الإنترنت الشهر الماضي على إطلاق مفاوضات بين البلدين للحد من التسلح.

وأضاف: "متفائل بأن ذلك سيبدأ قريبا لكن لا يمكنني بالضبط تحديد موعد مثل هذه المفاوضات ومستواها".

وتابع: "الصين تبني ترسانة نووية أكبر وأكثر تنوعا كما يتضح من بناء مستودعات الأسلحة حاليا لديها، فضلا عن أنظمة التوزيع الجديدة التي تطورها.. نعتقد أن الترسانة النووية الصينية يمكن أن تتضاعف في السنوات القليلة المقبلة".

وحثت واشنطن الصين مرارا على الانضمام لها وروسيا في معاهدة جديدة للحد من التسلح.

ورحبت بكين بالحوار الأمريكي الروسي الجديد لكن لي سونغ سفير الصين لنزع السلاح في جنيف، قال للصحفيين في أكتوبر إن بلاده ليست مهتمة "بما يسمى بالحد الثلاثي من التسلح ونزع السلاح".

وتؤكد الصين أن ترسانتها ضئيلة مقارنة مع ترسانتي الولايات المتحدة وروسيا وأنها على استعداد للحوار لكن شرط أن تقلص واشنطن مخزونها النووي إلى مستوى مخزون الصين.

وأفاد لي بأن الصين لا تسعى لتحقيق المساواة مع القوى النووية وأن قدرتها النووية مخصصة للدفاع عن النفس فقط.

المصدر: رويترز

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