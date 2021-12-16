الناتو يعتزم تقليص ميزانيته العسكرية وزيادة المدنية

أعلن حلف الناتو نيته تقليص الميزانية العسكرية للعام 2022 بنسبة 3% مقارنة بميزانية 2021، وزيادة الميزانية المدنية للحلف بحوالي 9%.

وقال الحلف في بيان له، يوم الخميس، أنه تم الاتفاق على الميزانية المدنية للناتو بحجم 289.1 مليون يورو، والعسكرية بحجم 1.56 مليار يورو.

وأشير في البيان إلى أن الميزانية المدنية تتضمن النفقات على الكوادر المدنية وعلى العمليات والبرامج المدنية بزيادة 8.9% عن مستوياتها لعام 2021.

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وسيتم تقليص النفقات على القيادات العسكرية والبرامج والبعثات والعمليات حول العالم بنسبة 3%.

وستصل نفقات الجزء الثالث من الميزانية، الذي يتضمن النفقات على برنامج الاستثمارات في الأمن للناتو إلى مستواها القياسي بحوالي 790 مليون يورو.

المصدر: نوفوستي