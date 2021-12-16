4 دول تعلن نفاد صبرها على إيران في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

أعلنت كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا أنها قد تلجأ لإجراءات جديدة ضد إيران إن لم تستجب حتى الـ5 من يناير لمطالب تعويض ذوي ضحايا حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية فوق طهران بالخطأ.

ومعظم الركاب الذين قتلوا حين أسقطت إيران طائرة أوكرانية في يناير 2020 وعددهم 176، كانوا من مواطني الدول الأربع التي شكلت مجموعة تنسيق تسعى لمحاسبة طهران.

وقالت هذه الدول في بيان صدر عنها مؤخرا: "صبر المجموعة التنسيقية بدأ ينفد"، مضيفة أنها ضغطت على طهران لإجراء محادثات بخصوص التعويضات وتحقيق العدالة وأن "إيران أظهرت ترددا في الاستجابة في الوقت المناسب".

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وذكرت أنها أبلغت إيران بأن أمامها حتى الخامس من يناير 2022 للرد وما لم يحدث ذلك فإنها "ستدرس بجدية إجراءات أخرى لحل هذه المسألة في إطار القانون الدولي".

وتقول طهران إن الحرس الثوري الإيراني أسقط الطائرة وهي من طراز "بوينج - 737" عن طريق الخطأ.

المصدر: "رويترز"