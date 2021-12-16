 
مباشر

4 دول تعلن نفاد صبرها على إيران في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

أخبار العالم

4 دول تعلن نفاد صبرها على إيران في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية
Reuters SOCIAL MEDIA
حطام الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بالنيران فوق مطار طهران في 8 يناير 2020
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rz30

أعلنت كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا أنها قد تلجأ لإجراءات جديدة ضد إيران إن لم تستجب حتى الـ5 من يناير لمطالب تعويض ذوي ضحايا حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية فوق طهران بالخطأ.

ومعظم الركاب الذين قتلوا حين أسقطت إيران طائرة أوكرانية في يناير 2020 وعددهم 176، كانوا من مواطني الدول الأربع التي شكلت مجموعة تنسيق تسعى لمحاسبة طهران.

وقالت هذه الدول في بيان صدر عنها مؤخرا: "صبر المجموعة التنسيقية بدأ ينفد"، مضيفة أنها ضغطت على طهران لإجراء محادثات بخصوص التعويضات وتحقيق العدالة وأن "إيران أظهرت ترددا في الاستجابة في الوقت المناسب".

إقرأ المزيد
كندا تؤكد التزامها بالعدل ومساءلة إيران في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية
كندا تؤكد التزامها بالعدل ومساءلة إيران في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية

وذكرت أنها أبلغت إيران بأن أمامها حتى الخامس من يناير 2022 للرد وما لم يحدث ذلك فإنها "ستدرس بجدية إجراءات أخرى لحل هذه المسألة في إطار القانون الدولي".

وتقول طهران إن الحرس الثوري الإيراني أسقط الطائرة وهي من طراز "بوينج - 737" عن طريق الخطأ.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا