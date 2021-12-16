 
مباشر

هايتي.. الإعلان عن تحرير جميع المبشرين المختطفين

أخبار العالم

هايتي.. الإعلان عن تحرير جميع المبشرين المختطفين
Reuters ثلاثة من المبشرين الذين تم الإفراج عنهم في 6 من الجاري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rz2l

أعلنت الشرطة في هايتي إفراج عصابة خاطفة عن جميع الرهائن المحتجزين المتبقين من مجموعة المبشرين الأمريكية.

إقرأ المزيد
اختطاف 16 أمريكيا وكندي في هايتي
اختطاف 16 أمريكيا وكندي في هايتي

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المتحدث باسم شرطة هايتي غاري ديسروسيرز الذي أعلن الإفراج، لم يفصج عن تفاصيل إضافية.

وكانت العصابة اختطفت 17 مبشرا، بينهم 5 أطفال، ومعظمهم أمريكيون باستثناء كندي واحد، قرب عاصمة هايتي، بورت أو برنس في 18 من أكتوبر الماضي.

وفي 6 من الشهر الجاري أفرجت العصابة عن 3 رهائن، بعدما كانت أفرجت عن اثنين منهم في نوفمبر الماضي.

 

المصدر: "أسوشيتد برس" + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا