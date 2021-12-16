هايتي.. الإعلان عن تحرير جميع المبشرين المختطفين
Reuters ثلاثة من المبشرين الذين تم الإفراج عنهم في 6 من الجاري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rz2l
أعلنت الشرطة في هايتي إفراج عصابة خاطفة عن جميع الرهائن المحتجزين المتبقين من مجموعة المبشرين الأمريكية.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المتحدث باسم شرطة هايتي غاري ديسروسيرز الذي أعلن الإفراج، لم يفصج عن تفاصيل إضافية.
وكانت العصابة اختطفت 17 مبشرا، بينهم 5 أطفال، ومعظمهم أمريكيون باستثناء كندي واحد، قرب عاصمة هايتي، بورت أو برنس في 18 من أكتوبر الماضي.
وفي 6 من الشهر الجاري أفرجت العصابة عن 3 رهائن، بعدما كانت أفرجت عن اثنين منهم في نوفمبر الماضي.
المصدر: "أسوشيتد برس" + وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.