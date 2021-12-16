هايتي.. الإعلان عن تحرير جميع المبشرين المختطفين

Reuters ثلاثة من المبشرين الذين تم الإفراج عنهم في 6 من الجاري

أعلنت الشرطة في هايتي إفراج عصابة خاطفة عن جميع الرهائن المحتجزين المتبقين من مجموعة المبشرين الأمريكية.

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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المتحدث باسم شرطة هايتي غاري ديسروسيرز الذي أعلن الإفراج، لم يفصج عن تفاصيل إضافية.

وكانت العصابة اختطفت 17 مبشرا، بينهم 5 أطفال، ومعظمهم أمريكيون باستثناء كندي واحد، قرب عاصمة هايتي، بورت أو برنس في 18 من أكتوبر الماضي.

وفي 6 من الشهر الجاري أفرجت العصابة عن 3 رهائن، بعدما كانت أفرجت عن اثنين منهم في نوفمبر الماضي.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وكالات