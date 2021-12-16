إيران.. الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية إرهابية جنوب شرقي البلاد

أعلنت القوة البرية التابعة للحرس الثوري يوم الخميس تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لأعمال تخريبية وإرهابية في منطقة سراوان بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت القوة البرية في بيان نشرت وكالة "إرنا" تفاصيله، أن الاشتباكات المسلحة التي حدثت خلال هذه العملية أدت إلى مصرع 4 عناصر منتسبة للخلية الإرهابية.

وأضافت أنه تم ضبط كمية ملحوظة من السلاح والعتاد الذي كان في حوزتهم.

يذكر أن مدينة سراوان المتاخمة لدولة باكستان، تبعد 347 كلم في جنوب شرق زاهدان (وسط سيستان وبلوجستان).

المصدر: "إرنا"