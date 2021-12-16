زاخاروفا: يجب تركيز الجهود الدولية في البوسنة والهرسك على رفع وصاية المندوب السامي عنها

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن على المجتمع الدولي تركيز جهوده على تحرير البوسنة والهرسك من الانتداب عليها.

وقالت لوكالة "تاس" الروسية: "ينبغي أن تركز جهود المجتمع الدولي في البوسنة والهرسك على تحرير هذه الدولة الأوروبية المستقلة ذات السيادة من التدخلات الخارجية المتمثلة بوصاية المندوب السامي عليها، وكما تظهر الأحداث الأخيرة في البوسنة والهرسك، فقد أصبح الأمر على نحو متزايد عاملا في زعزعة الاستقرار هناك".

وأضافت: "عبثية الموقف واضحة حيث يتدخل الأجنبي، الذي لم ينتخب من قبل مواطني البوسنة والهرسك، وفقا لتقديره الخاص في الشؤون الداخلية للبلاد، ولا يتحمل أي مسؤولية عن أفعاله ويحل محل السلطة التشريعية، والسلطات التنفيذية والقضائية".

ولفتت زاخاروفا إلى حقيقة أن "المندوب السامي ليس مسؤولا حتى أمام المحاكم الوطنية والدولية.. وفي بلد ديمقراطي أوروبي مثل البوسنة والهرسك، لا ينبغي وجود مثل هذا الهيكل، الذي تتعارض أنشطته مع مبادئ سيادة القانون".

وتابعت: "في عام 2006، أعلنت اللجنة التوجيهية لمجلس تحقيق السلام في البوسنة والهرسك عن اتفاقية السلام (دايتون) في البوسنة والهرسك، واتخذت قرارا من حيث المبدأ بتقليص صلاحيات المندوب السامي، وفي عام 2008 تم الاتفاق على برنامج (5 + 2)، الذي يحتاج إلى التكيف مع الحقائق المتغيرة".

وبرنامج "5 + 2"، يضم 5 أهداف وشرطين حددتهما اللجنة التوجيهية لمجلس تحقيق السلام في البوسنة والهرسك كشرط أساسي لإغلاق مكتب المندوب السامي.

المصدر: "تاس"