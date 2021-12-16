 
مباشر

أفغانيات يطالبن بحقوقهن في تظاهرة سمحت بها "طالبان"

أخبار العالم

أفغانيات يطالبن بحقوقهن في تظاهرة سمحت بها
Reuters أرشيف ـ مظاهرة تطالب بحقوق المرأة في كابل (أكتوبر 2021)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rz1s

طالبت عشرات الأفغانيات بحقوقهن في التعلّم والعمل والتمثيل السياسي، في تظاهرة نظمنها وسمحت بها حركة "طالبان" في العاصمة كابل.

إقرأ المزيد
"طالبان": تعليم النساء في أفغانستان مستمر مع مراعاة بعض القواعد الإسلامية

ورفعت متظاهرات لافتات تطالب بتولي المرأة مناصب سياسية، بينما رددت أخريات هتافات مثل: "طعام.. وظائف.. حرية".

وفي المسيرة التي حصلت على إذن من حكام أفغانستان الجدد، الذين حظروا التظاهرات، رددت متظاهرات بعض شكاوى حركة "طالبان" ضد تجميد المجتمع الدولي المساعدات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

ووسط جو بارد بعد أول تساقط للثلوج، وقف مقاتلون من طالبان ببنادقهم لكنهم سمحوا للمسيرة بالاستمرار، ورغم ذلك قالت بعض المشاركات إنهن ما زلن يخشين القادة الجدد.

ورغم تعهدات "طالبان" التي سيطرت على البلاد منتصف أغسطس الماضي، ما زالت النساء مستبعدات إلى حد كبير من الوظائف العامة والتعليم الثانوي.

المصدر: "أ ف ب"

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا