واشنطن تفرض عقوبات على عشرات الشركات في الصين وتركيا وجورجيا وماليزيا

أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرضها قيودا على 37 كيانا في الصين وتركيا وماليزيا وجورجيا بدعوى ممارستها أنشطة تتناقض مع السياسات الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الخميس أن بعض هذه العقوبات يأتي في إطار التعامل مع التهديدات المتمثلة بـ"الجهود الصينية الرامية إلى تطوير ونشر تكنولوجيا حيوية وأخرى تستخدم في تطبيقات عسكرية ومخالفات لحقوق الإنسان".

واتهمت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو الحكومة الصينية بـ"استغلال تكنولوجيات حيوية وابتكارات طبية بهدف الرقابة على شعبها واضطهاد أبناء الأقليات العرقية والدينية"، فيما العقوبات الأخرى تشمل كيانات اتهمتها الوزارة بتقديم أو محاولة تقديم منتجات أمريكية لدعم برامج عسكرية في إيران.

وشددت ريموندو على أن الولايات المتحدة "ستقف بالقوة في مواجهة جهود الصين وإيران الرامية إلى تحويل أدوات من شأنها الإسهام في تحقيق رفاهية الناس إلى أساليب تهدد الأمن والاستقرار الدوليين".

وتضم القائمة السوداء الجديدة أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية و11 معهدا بحثيا تابعا لها.

المصدر: RT