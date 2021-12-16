مصدر مقرب من محادثات فيينا: واشنطن قدمت مسودتين بخصوص العقوبات والتعهدات النووية والمفاوضات مستمرة

قال مصدر مقرب من محادثات فيينا، إن الولايات المتحدة قدمت مسودتين بخصوص العقوبات والتعهدات النووية وفريق التفاوض الإيراني رد عليها بصورة غير مباشرة في وثيقة مكونة من 12 صفحة.

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وأضاف المصدر: "بعد أن رفض الأوروبيون في البداية مسودات إيران بشأن العقوبات والتعهدات النووية واعتبروا مسودات الجولات الست السابقة الأساس الوحيد لاستمرار المفاوضات، وافقوا في النهاية على اعتماد نص ثالث كأساس".

وتابع "على الرغم من بطء عملية التفاوض، إلا أنها مستمرة".

وأردف المصدر: "يظهر هذا التوجه أن الجانب الأمريكي، وعلى الرغم من قيامه بتحديد سقف زمني للتفاوض واستمراره في ممارسة الضغوط، يتطلع إلى استمرار التفاوض ويحاول أن يتخذ موقفا فاعلا".

وأشار إلى أن "تعامل الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة في أجواء المفاوضات جيد نسبيا، لكنهم ينقلون الأخبار بطريقة عكسية وخلافا للتوجه الإيجابي لسير المفاوضات، ويحاولون إلقاء اللوم على إيران بهذا الخصوص".

وقال: "تم إعداد النص الجديد من خلال مزج النص الأول مع المقترحات الإيرانية ويتم حاليا العمل عليه، المناقشات بشأن النص الثالث مستمرة في اللجان ومجموعات العمل".

وختم المصدر قوله: "حاليا من بين مجموعات العمل الخمسة التي تم تقريرها، هناك 4 مجموعات تمارس أعمالها والمفاوضات جارية من قبل لجان الخبراء".

المصدر: RT