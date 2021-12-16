استطلاع: أكثر من 72 في المائة من سكان بيلاروس يثقون بلوكاشينكو

قال سيرغي موسينكو مدير مركز EcooM للدراسات الاجتماعية، إن نتائج استطلاع للرأي العام في بيلاروس، أظهرت أن أكثر من 72٪ من السكان يثقون برئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو.

ووفقا لنتائج هذه الدراسة الاجتماعية، أعرب 72.3٪ من المواطنين عن ثقتهم بالرئيس لوكاشينكو بشكل إجمالي. وهذا المؤشر يتكون من نتائج "نعم أثق بالرئيس" (45.9٪) و "على الأغلب أثق به" (26.4٪).

وتدل النتائج، على أن 6.8٪ من الذين تم استطلاع آرائهم قالوا إنهم "بالأحرى لا يثقون" برئيس الدولة، وأكد 7.5٪ أنهم لا يثقون برئيس بيلاروس.

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ويشار إلى أن 10217 مواطنا، شاركوا في هذا المسح الاجتماعي الذي تم في إطار الدعم الاجتماعي للاستفتاء الجمهوري من 15 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2021.

وغطت هذه الدراسة الاجتماعية، العاصمة مينسك وجميع مناطق بيلاروس، وشارك فيها عاملون مما يقرب من 350 منظمة ومؤسسة من مختلف المجالات وأشكال الملكية.

كما أظهر الاستطلاع أن 36.6٪ من المشاركين، يخططون للمشاركة في الاستفتاء المرتقب على تعديلات الدستور في فبراير المقبل. وأجاب 26.8٪ من المشاركين أنهم على الأرجح سيشاركون، وقال 23.9٪، إنهم لن يشاركوا أو "ربما لن يشاركوا" في الاستفتاء.

المصدر: نوفوستي