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زاخاروفا: استخدام كلمة "شريك" في العلاقة مع الولايات المتحدة بات يحمل صبغة "ساخرة"

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زاخاروفا: استخدام كلمة
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن استخدام كلمة "شريك" تجاه الولايات المتحدة يتسم ببعض "السخرية".

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن استخدام كلمة "شريك" فيما يتعلق بالولايات المتحدة بات في السنوات الأخيرة يحمل معنى صبغة السخرية "trolling" بشكل واضح.

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وتابعت زاخاروفا: "اعتقد أن كلمة شريك اكتسبت في السنوات الأخيرة في لغتنا، عند الحديث عن الولايات المتحدة، معنى يشير إلى السخرية".

المصدر: نوفوستي

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