رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: نحبط محاولات الأعداء ولا مفاوضات لنا مع الوكالة الدولية

صرحت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بأنها تعمل على دحض ادعاءات أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست على دراية بأنشطة إيران، وذلك دعما لجهود المفاوضين الإيرانيين في فيينا.

وقال رئيس الهيئة محمد إسلامي للصحفيين اليوم الخميس: "العناصر الحاقدة والصهيونية تحاول من خلال العمليات النفسية الترويج كذبا بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست على دراية بأنشطة إيران.. نحن نعمل على إفشال محاولاتهم وعدم منح العدو ذريعة ضدنا، حتى يتمكن فريقنا المفاوض من تحقيق الهدف بصورة عاجلة من خلال رفع العقوبات".

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وأكد إسلامي أنه "لا يوجد بين طهران والوكالة شيء تحت عنوان المفاوضات"، موضحا أن الحوار مع الوكالة يأتي في سياق الإجراءات المتبعة وكذلك المعايير واللوائح المعتمدة لدى المنظمة.

وأضاف: "عملنا على حل 4 قضايا كانت تتعلق بمنشأة كرج وقررنا أن نعالج سائر القضايا المتبقية مع الوكالة قبل نهاية العام".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت هيئة الطاقة الذرية الايرانية أن تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم بعد فحصها، وذلك للتأكد من عدم استخدام المخربين لهذه الكاميرات وإزالة المخاوف بهذا الشأن.

المصدر: وكالة "مهر"