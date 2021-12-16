"طالبان" تمنع تداول العملات الأجنبية في أفغانستان

نشرت حركة "طالبان" الأفغانية على حسابها في "تويتر" باسم "الإمارة الإسلامية" تغريدة أشارت فيها، إلى منع تداول العملات الأجنبية في البلاد، من خلال عدة قرارات جديدة.

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وقالت "طالبان" في التغريدة اليوم الخميس: "بعد اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية والدفاع، والمالية ورئاسة الوزراء والبنك المركزي، تقرر ما يلي: إجراء جميع المعاملات بالعملة الأفغانية، كما تقرر ضرورة ضبط أسعار السوق، ودفع أجرة المنازل والمحلات بالعملة الأفغانية فقط.

وأضافت: تقرر المنع بشدة من تهريب الأموال النقدية، ومعاقبة المتخلفين عن ذلك.

بعد اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية والدفاع، والمالية ورئاسة الوزراء والبنك المركزي، تقرر ما يلي:

- إجراء جميع المعاملات بالعملة الأفغانية.

- ضرورة ضبط أسعار السوق.

- دفع أجرة المنازل والمحلات بالعملة الأفغانية فقط.

- المنع بشدة من تهريب الأموال النقدية.

- معاقبة المتخلفين عن ذلك. — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) December 16, 2021

المصدر: RT