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"طالبان" تمنع تداول العملات الأجنبية في أفغانستان

أخبار العالم

AP
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نشرت حركة "طالبان" الأفغانية على حسابها في "تويتر" باسم "الإمارة الإسلامية" تغريدة أشارت فيها، إلى منع تداول العملات الأجنبية في البلاد، من خلال عدة قرارات جديدة.

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وقالت "طالبان" في التغريدة اليوم الخميس: "بعد اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية والدفاع، والمالية ورئاسة الوزراء والبنك المركزي، تقرر ما يلي: إجراء جميع المعاملات بالعملة الأفغانية، كما تقرر ضرورة ضبط أسعار السوق، ودفع أجرة المنازل والمحلات بالعملة الأفغانية فقط.

وأضافت: تقرر المنع بشدة من تهريب الأموال النقدية، ومعاقبة المتخلفين عن ذلك.

المصدر: RT

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