زاخاروفا: موسكو تنتظر رد واشنطن على صياغة الوثائق حول الضمانات الأمنية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تنتظر من واشنطن العمل البناء بخصوص مسودة الوثائق الخاصة بالضمانات الأمنية.

وذكرت زاخاروفا، أن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف سلم هذه الوثائق، إلى مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوراسية كارين دونفريد.

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وأضافت زاخاروفا: "حاليا ننتظر الرد الأمريكي، على تلك المقترحات الموجودة الآن لديهم على الطاولة. بالأمس واليوم كانت أيام الصمت - لم نعلق بشكل فعال على جوهر المقترحات المقدمة، بما في ذلك من أجل عدم الانخراط في دبلوماسية مكبرات الصوت. نتطلع إلى العمل البناء من جانب شركائنا بخصوص هذه الوثائق".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الناتو لا يمكنه ضمان أمنه على حساب مطالبة دولة أخرى وشعب آخر بمثل هذا الحق.

المصدر: تاس