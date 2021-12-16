محكمة ألمانية تقضي بسجن رجل مدى الحياة لاقتحامه موكبا بسيارته وإصابة عشرات الأشخاص

ذكرت محطة تلفزيون "تاجسشاو" الألمانية أن محكمة قضت بسجن رجل مدى الحياة لاقتحامه موكبا في مهرجان بسيارته ببلدة فولكمارسن غرب البلاد العام الماضي ما أدى لإصابة العشرات بينهم 20 طفلا.

وأضافت المحطة أن الرجل، وهو من سكان البلدة وعمره الآن 31 عاما، اتهم بتعمد الاصطدام بحشد من الناس بسيارته بنية القتل وهو ما يعني أن الحكم لن يخضع للمراجعة تلقائيا للحصول على إفراج مشروط بعد 15 عاما.

المصدر: رويترز