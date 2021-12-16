زاخاروفا تتهم وسائل الإعلام الغربية باختلاق أخبار عن خطط روسيا تجاه أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وسائل الإعلام الغربية تخلق الانطباع بأن روسيا تعتزم مهاجمة أوكرانيا، وهذا شعور كاذب ويتم تشكيله عمدا، وهذه أخبار كاذبة.

وأضافت زاخاروفا، ردا على سؤال على قناة RT DE، حول "هل تريد روسيا مهاجمة أوكرانيا": "عند قراءة وسائل الإعلام الغربية والصحافة الألمانية، سيتكون مثل هذا الانطباع بالذات. لكن هذا الشعور كاذب، ويتم تشكيله عمدا بشكل مقصود. هذه حملة تضليل كاذبة".

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ويشار إلى أن روسيا نفت مرارا الاتهامات من قبل الغرب وأوكرانيا، بارتكاب "أعمال عدائية"، وقالت إنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وأما هذه الاتهامات فتستخدم كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي